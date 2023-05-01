Прямая трансляция стартовых боев казахстанских боксеров на чемпионате мира в Узбекистане

Сегодня, 1 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдет первый соревновательный день чемпионата мира-2023 по боксу, сообщают Vesti.kz. От Казахстана выступят два боксера.

Так, Талгат Сырымбетов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, встретится с таиландским боксером Сакдой Руамтхамом, а соперником Айбека Оралбая (92 килограмма) будет представитель Болгарии Радослав Панталеев.

Начало вечерней сессии в 18:00 по времени Астаны. В прямом эфире бои покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, Казахстан будет бороться за медали во всех 13 весовых категориях. Полностью состав сборной на ЧМ-2023 выглядит так: Санжар Ташкенбай (48), Сакен Бибосынов (51), Махмуд Сабырхан (54), Серик Темиржанов (57), Талгат Сырымбетов (60), Санатали Тольтаев (63,5), Дулат Бекбауов (67), Асланбек Шымбергенов (71), Нурканат Райыс (75), Нурбек Оралбай (80), Сагындык Тогамбай (86), Айбек Оралбай (92), Камшыбек Кункабаев (+92).

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