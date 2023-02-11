Прямая трансляция шести боев казахстанских боксеров за "золото" престижного турнира в Европе

В субботу, 11 февраля, состоятся шесть финальных боев казахстанских боксеров на международном турнире памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия), передает корреспондент Vesti.kz.

Мужскую сборную Казахстана в финале будут представлять шесть боксеров: Темиртас Жусупов (48 килограмм), Серик Темиржанов (57 килограмм), Саматали Тольтаев (60 килограмм), Дулат Бекбауов (67 килограмм), Аятулла Такижанов (75 килограмм) и Айбек Оралбай (92 килограмм). Прямая трансляция боев начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на ютуб-канале показанном ниже.

Отметим, что Жусупов сразится Асылбек Аманкул уулу (Кыргызстан), Темиржанов с Василе Устурой (Бельгия), Тольтаев с Фредом Дззива (Австралия), Бекбауов с Ярославом Михалушко (Украина), Такижанов с Иваном Папакиным (Украина), а Оралбай с Патриком Брауном (Англия).

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