Прямая трансляция финалов чемпионата Казахстана по боксу

Сегодня, 6 ноября, в Таразе пройдут финальные поединки чемпионата Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, сообщают Vesti.kz.
Дневная сессия стартует в 12:00. Вечерняя сессии начнётся в 15:30. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя.
Дневная сессия - 12:00
- 48 кг. Айгерим Саттыбаева (Жамбылская область) - Гулназ Борибаева (Карагандинская область)
- 50 кг. Нурзат Онгаров (Жамбылская область) - Диас Берикбай (область Жетысу)
- 54 кг. Назым Кызайбай (Алматы) - Элина Базарова (Шымкент)
- 60 кг. Бибарыс Жексен (Жамбылская область) - Адильбек Кожахан (область Жетысу)
- 60 кг. Виктория Графеева (Алматы) - Анар Турсынбек (область Жетысу)
- 70 кг. Фарух Токтасынов (Алматы) - Елнур Суюнбай (Жамбылская область)
- 70 кг. Бахыт Сейдиш (Алматы) - Аружан Жанабаева (Туркестанская область)
- 80 кг. Санжар-Али Бегалиев (Шымкент) - Анер Сейилхан (ЗКО)
- 80 кг. Надежда Рябец (Костанайская область) - Айдана Убайдуллакызы (Карагандинская область)
- 90 кг. Сагындык Тогамбай (Туркестанская область) - Даулет Толемисов (Актюбинская область)
Вечерняя сессия - 15:30
- 51 кг. Анита Адишева (Карагандинская область) - Жансая Рахымберди (Шымкент)
- 55 кг. Нурсултан Алтынбек (Кызылординская область) - Бексултан Хужанжар (Шымкент)
- 57 кг. Улжан Сарсенбек (Туркестанская область) - Шахназ Исаева (Алматы)
- 65 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы (Туркестанская область) - Абзал Серик (Шымкент)
- 65 кг. Аида Абикеева (Карагандинская область) - Лаура Есенкелди (Шымкент)
- 75 кг. Аман Конысбеков (Туркестанская область) - Нурбек Мурсал (Алматы)
- 75 кг. Шугыла Налибай (Туркестанская область) - Азиза Исина (Карагандинская область)
- 85 кг. Темирлан Мукатаев (Астана) - Султанбек Айбарулы (Алматы)
- +80 кг. Елдана Талипова (Алматы) - Дина Исламбекова (Карагандинская область)
- +90 кг. Данияр Рахымбердинов (Алматы) - Ерсултан Сапар (Алматы)
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