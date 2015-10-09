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Сегодня 11:05
 

Прямая трансляция финалов чемпионата Казахстана по боксу

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Прямая трансляция финалов чемпионата Казахстана по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Сегодня, 6 ноября, в Таразе пройдут финальные поединки чемпионата Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 6 ноября, в Таразе пройдут финальные поединки чемпионата Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, сообщают Vesti.kz.

Дневная сессия стартует в 12:00. Вечерняя сессии начнётся в 15:30. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя.

Дневная сессия - 12:00

  • 48 кг. Айгерим Саттыбаева (Жамбылская область) - Гулназ Борибаева (Карагандинская область)
  • 50 кг. Нурзат Онгаров (Жамбылская область) - Диас Берикбай (область Жетысу)
  • 54 кг. Назым Кызайбай (Алматы) - Элина Базарова (Шымкент)
  • 60 кг. Бибарыс Жексен (Жамбылская область) - Адильбек Кожахан (область Жетысу)
  • 60 кг. Виктория Графеева (Алматы) - Анар Турсынбек (область Жетысу)
  • 70 кг. Фарух Токтасынов (Алматы) - Елнур Суюнбай (Жамбылская область)
  • 70 кг. Бахыт Сейдиш (Алматы) - Аружан Жанабаева (Туркестанская область)
  • 80 кг. Санжар-Али Бегалиев (Шымкент) - Анер Сейилхан (ЗКО)
  • 80 кг. Надежда Рябец (Костанайская область) - Айдана Убайдуллакызы (Карагандинская область)
  • 90 кг. Сагындык Тогамбай (Туркестанская область) - Даулет Толемисов (Актюбинская область)

Вечерняя сессия - 15:30

  • 51 кг. Анита Адишева (Карагандинская область) - Жансая Рахымберди (Шымкент)
  • 55 кг. Нурсултан Алтынбек (Кызылординская область) - Бексултан Хужанжар (Шымкент)
  • 57 кг. Улжан Сарсенбек (Туркестанская область) - Шахназ Исаева (Алматы)
  • 65 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы (Туркестанская область) - Абзал Серик (Шымкент)
  • 65 кг. Аида Абикеева (Карагандинская область) - Лаура Есенкелди (Шымкент)
  • 75 кг. Аман Конысбеков (Туркестанская область) - Нурбек Мурсал (Алматы)
  • 75 кг. Шугыла Налибай (Туркестанская область) - Азиза Исина (Карагандинская область)
  • 85 кг. Темирлан Мукатаев (Астана) - Султанбек Айбарулы (Алматы)
  • +80 кг. Елдана Талипова (Алматы) - Дина Исламбекова (Карагандинская область)
  • +90 кг. Данияр Рахымбердинов (Алматы) - Ерсултан Сапар (Алматы)

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