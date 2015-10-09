Прямая трансляция финалов чемпионата Казахстана по боксу

Сегодня, 6 ноября, в Таразе пройдут финальные поединки чемпионата Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, сообщают Vesti.kz.

Дневная сессия стартует в 12:00. Вечерняя сессии начнётся в 15:30. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя.

Дневная сессия - 12:00

48 кг. Айгерим Саттыбаева (Жамбылская область) - Гулназ Борибаева (Карагандинская область)

50 кг. Нурзат Онгаров (Жамбылская область) - Диас Берикбай (область Жетысу)

54 кг. Назым Кызайбай (Алматы) - Элина Базарова (Шымкент)

60 кг. Бибарыс Жексен (Жамбылская область) - Адильбек Кожахан (область Жетысу)

60 кг. Виктория Графеева (Алматы) - Анар Турсынбек (область Жетысу)

70 кг. Фарух Токтасынов (Алматы) - Елнур Суюнбай (Жамбылская область)

70 кг. Бахыт Сейдиш (Алматы) - Аружан Жанабаева (Туркестанская область)

80 кг. Санжар-Али Бегалиев (Шымкент) - Анер Сейилхан (ЗКО)

80 кг. Надежда Рябец (Костанайская область) - Айдана Убайдуллакызы (Карагандинская область)

90 кг. Сагындык Тогамбай (Туркестанская область) - Даулет Толемисов (Актюбинская область)

Вечерняя сессия - 15:30

51 кг. Анита Адишева (Карагандинская область) - Жансая Рахымберди (Шымкент)

55 кг. Нурсултан Алтынбек (Кызылординская область) - Бексултан Хужанжар (Шымкент)

57 кг. Улжан Сарсенбек (Туркестанская область) - Шахназ Исаева (Алматы)

65 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы (Туркестанская область) - Абзал Серик (Шымкент)

65 кг. Аида Абикеева (Карагандинская область) - Лаура Есенкелди (Шымкент)

75 кг. Аман Конысбеков (Туркестанская область) - Нурбек Мурсал (Алматы)

75 кг. Шугыла Налибай (Туркестанская область) - Азиза Исина (Карагандинская область)

85 кг. Темирлан Мукатаев (Астана) - Султанбек Айбарулы (Алматы)

+80 кг. Елдана Талипова (Алматы) - Дина Исламбекова (Карагандинская область)

+90 кг. Данияр Рахымбердинов (Алматы) - Ерсултан Сапар (Алматы)

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