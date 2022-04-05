Прямая трансляция боев семи казахстанцев за выход в полуфинал турнира по боксу в Таиланде

Казахстанские боксеры продолжают выступление на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня на ринг выйдут семь представителей Казахстана, которые поборются за выход в полуфинал.
6 апреля пройдут еще три поединка с участием казахстанцев.
Добавим, что 8 апреля запланированы полуфинальные поединки, а на 9-е - финальные. Представляем вашему вниманию прямую трансляцию сегодняшних боев. Начало в 11:00 по времени Нур-Султана.
Расписание боев казахстанцев в Таиланде
5 марта
До 63 килограммов (четвертьфинал)
Санатали Тольтаев (Казахстан) - Чу-Эн Лай (Китайский Тайпей)
Султан Мусинов (Казахстан) - Ву Тан Дат (Вьетнам)
До 69 килограммов (четвертьфинал)
Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Маржон Пианар (Филиппины)
До 75 килограммов (четвертьфинал)
Тимур Нурсеитов (Казахстан) - Сумит (Индия)
Аятулла Такижанов (Казахстан) - Борворн Кадамнуан (Таиланд)
До 91 килограмма (четвертьфинал)
Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Нгуйен Ман Куон (Вьетнам)
Айбек Оралбай (Казахстан) - Гаурав Чаухан (Индия)
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