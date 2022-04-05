Прямая трансляция боев семи казахстанцев за выход в полуфинал турнира по боксу в Таиланде

Казахстанские боксеры продолжают выступление на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня на ринг выйдут семь представителей Казахстана, которые поборются за выход в полуфинал.

6 апреля пройдут еще три поединка с участием казахстанцев.

Добавим, что 8 апреля запланированы полуфинальные поединки, а на 9-е - финальные. Представляем вашему вниманию прямую трансляцию сегодняшних боев. Начало в 11:00 по времени Нур-Султана.

Расписание боев казахстанцев в Таиланде

5 марта

До 63 килограммов (четвертьфинал)

Санатали Тольтаев (Казахстан) - Чу-Эн Лай (Китайский Тайпей)

Султан Мусинов (Казахстан) - Ву Тан Дат (Вьетнам)

До 69 килограммов (четвертьфинал)

Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Маржон Пианар (Филиппины)

До 75 килограммов (четвертьфинал)

Тимур Нурсеитов (Казахстан) - Сумит (Индия)

Аятулла Такижанов (Казахстан) - Борворн Кадамнуан (Таиланд)

До 91 килограмма (четвертьфинал)

Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Нгуйен Ман Куон (Вьетнам)

Айбек Оралбай (Казахстан) - Гаурав Чаухан (Индия)

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