Прямая трансляция боев ЧМ-2023 по боксу с участием финалиста ЧА и капитана сборной Казахстана

Сегодня, 6 мая, пройдет шестой соревновательный день на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан). От сборной Казахстана выступят два человека, передают Vesti.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по времени Астаны, в третьем поединке на ринге Б серебряный призер чемпионата Азии-2022 казахстанец Дулат Бекбауов на стадии 1/16 финала в весе до 67 килограммов сразится с боксером из Румынии Андреем Мустетом.

Следом за ними на этом же ринге выступит капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов. Его соперником на аналогичной стадии весовой категории до 71 килограмма станет Аарон Принс из Тринидада и Тобаго.

Бои в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

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