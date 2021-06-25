Премии и не только. Федерация наградила победителей и призеров чемпионата Азии по боксу от Казахстана

В Алматы состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата Азии по боксу в Дубае-2021, сообщает пресс-служба КФБ.

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев вручил денежные сертификаты спортсменам, тренерским штабам сборных, администрации женской и мужской команд, комплексно-научным группам.

Сборная Казахстана по боксу среди мужчин и женщин на чемпионате Азии в Дубае-2021 завоевала первое общекомандное место в медальном зачете. Подопечные Галымбека Кенжебаева и Ерика Алгабека завоевали 16 медалей (8 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые).

Чемпионками турнира стали Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Римма Волосенко, Милана Сафронова, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева.

"Как вы знаете, наших спортсменок отметил и поздравил Глава государства. Для нас это очень ценно. На сегодня еще ни одна женская сборная на международной арене не смогла показать такой результат, какой показали вы. Поэтому я еще раз от чистого сердца поздравляю и благодарю всех наших спортсменов, Федерацию бокса, всех наших болельщиков.

Впереди нас всех ждет Олимпиада в Токио. Сейчас мы все свои усилия прилагаем, чтобы взять еще одну лицензию у женщин. Работа по этому вопросу ведется

Еще раз поздравляю всех казахстанцев с этим результатом на чемпионате Азии!", – сказал Кенес Ракишев перед награждением.

Обладательницы золотых медалей получили премии в размере 10 тысяч долларов США. Серебряные медалисты Даниял Сабит, Абылайхан Жусупов, Абилхан Аманкул, Василий Левит, Камшыбек Кункабаев и Владислава Кухта - по 5 тысяч долларов, бронзовые призеры Сакен Бибосинов и Марина Вольнова - по 2.5 тысячи долларов.

Денежные сертификаты также вручили главным наставникам и тренерам сборной - по 1 миллиону тенге, личным тренерам - по 500 тысяч, представителям КНГ - по 300 тысяч. Кроме того, чемпионкам и тренерам подарили одно из последних версий iPhone и iPad.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!