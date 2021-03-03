Почему Кункабаев не торопился в бою за титул? Главный тренер сборной Казахстана по боксу дал ответ

В третьем бою на профи-ринге Камшыбек Кункабаев завоевал титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе. Он прошел невзрачного россиянина Сервера Эмурлаева. Главный тренер сборной Казахстана Галымбек Кенжебаев оценил поединок капитана. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он в общих чертах обозначил планы лидера команды в весе свыше 91 килограмма.

"Бой Кункабаева я смотрел, конечно. Как я и ожидал, соперник оказался классом ниже нашего капитана. Поэтому Камшыбек не торопился, начинал очень медленно, было время для этого.

В любителях же надо боксировать по-другому - включаться уже с первого раунда. Соперники ведь сразу будут биться. Даже не станут смотреть на титулы. Сейчас он присоединился к сборной Казахстана. Пройдет подготовку, затем у него турнир в Германии. И уже после этого мы начнем акцентированно готовить его прямиком в Токио",- озвучил Кенжебаев.

Стоит отметить, что большая часть олимпийцев сейчас находится в Испании, где выступает на международном турнире. Кункабаев же выйдет на любительский ринг в рамках старта в Германии, где также выступит другой обладатель лицензии - Сакен Бибосынов.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне