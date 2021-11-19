Почему Бибосынов не сломался морально перед ОИ-2020? Айтжанов рассказал о проблемах на чемпионате Азии

Чемпион мира по боксу Сакен Бибосынов испытывал сложности накануне Олимпийских игр в Токио. Критика повлияла на спортсмена, однако ему удалось собраться и проявить себя в Токио. Подробнее о подвиге боксера в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал его личный тренер Мырзагали Айтжанов.

- Мырзагали Куланович, было очевидно, что Сакен перед Олимпиадой находился буквально на грани вылета из сборной. Его относили к слабому звену. Что вы все-таки сделали вдвоем? Как удалось перебороть все это: критику, напряжение?

- Я, как личный тренер, готовил и верил в него. Я знал, что он с Олимпиады с пустыми руками не вернется. И да, было такое, что кто-то не хотел его брать в Токио - исключить из сборной, поменять на другого. И вот, как вы думаете, в каком он был положении? Как себя чувствовал?

- Находился под жестким давлением...

- Да. И не скрою, подобная ситуация сыграла свою роль. Особенно эффект наблюдался на турнирах. В частности, на чемпионате Азии. Он стал третьим, хотя должен был побеждать. Он мог стать там чемпионом. Однако ближе к Олимпиаде уже точно знал, что именно он поедет в Токио, что ничего уже не поменяется.

Мы начали плодотворно готовиться. Не только физически, но и в психологическом плане. И Сакен показал настоящий свой потенциал, всем доказал свое превосходство. Олимпийский ринг - это такой жизненный опыт. После ОИ он поднялся еще на один уровень. Ему там не просто так повезло. Он бился за медаль. Все своим трудом, достойно стал призером. И уже на чемпионате мира подтвердил свой статус, доказал, что он лучший.

- После успешного сезона как собираетесь строить его карьеру?

- Сейчас отдых, конечно. Но только этот месяц. С декабря уже начнем тренировки. Выступать же начнем с весны. Это наша стратегия. Пусть отдохнет, наберется сил. Потом со свежей головой приступим к занятиям. Все-таки за год пережить три главных турнира - дорогого стоит по всем параметрам.

Ему большое спасибо. Он очень трудолюбивый, воспитанный парень. И главное - это дисциплина. Он словно в армии - выполняет все установки. Никаких проблем нет.

- Как вы сами себя ощущаете? Довольны?

- Слава Аллаху, что все наши труды, моя вера в него оправдались по справедливости. Мы правда проделали большую работу. Я доволен нашими успешными решениями, отдачей Сакена и его победами.

Напомним, Бибосынов на Олимпиаде-2020 завоевал бронзовую медаль. На чемпионате мира-2021 он выиграл золото.