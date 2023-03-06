Олимпийский чемпион из Узбекистана отреагировал на бойкот сборных ЧМ по боксу с участием Казахстана

Олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов высказался о бойкоте ряда стран предстоящего чемпионата мира по боксу в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойкот турнира произошел после того, как к участию были допущены сборные России и Беларуси, которым разрешено использование своей национальной символики.

"Независимо от того, сколько стран участвует в соревнованиях, мы будем стремиться к золотой медали. То есть тот факт, что какой-то участник не приезжает на турнир, не снижает моего внимания к соревнованиям. Мне все равно, кто участвует в чемпионате мира или нет. Моя главная цель - показать красивый бой и победить", - цитирует Джалолова qalampir.uz.

Напомним, 5 октября IBA допустила боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Отметим, что США первыми объявили о бойкоте ЧМ в начале февраля, а затем к ней присоединились федерации Великобритании, Ирландии, Чехии, Канады, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Украины, Польши и Норвегии.

Отказники намерены провести альтернативный турнир в Нидерландах.

Напомним, что женский чемпионат мира пройдет в марте текущего года в Нью-Дели (Индия), а мужской - в мае в Ташкенте (Узбекистан). Ожидается, что в турнирах примет участие сборная Казахстана.

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