Олимпийский чемпион из Узбекистана обратился к критикам перед ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана

Олимпийский чемпион Баходир Джалолов обратился к критикам сборной Узбекистана перед чемпионатом мира-2023 по боксу, который пройдет в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

"Давайте поддержим наших мастеров кожаных перчаток на историческом чемпионате мира, который принимает наша столица", - сказал Джалолов во время прямого эфира в Instagram.

Чемпионат мира по боксу пройдет с 1 по 14 мая. В нем примет участие и сборная Казахстана.

Баходир выигрывал ЧМ в 2019 году, победив в финале казахстанца Камшыбека Кункабаева.

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