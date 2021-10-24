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Ольга Бузова откроет чемпионат мира по боксу в Белграде

Ольга Бузова откроет чемпионат мира по боксу в Белграде
©instagram.com/buzova86
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками в Instagram новостью о том, что будет открывать чемпионат мира по боксу, который пройдет в сербском Белграде, сообщает Nevasport.ru.

"Подготовка идет уже долгий период, но сегодня наконец могу вам об этом сказать", - написала Бузова на своей странице в Instagram.

Бузова заявила, что после саундчека отправится на просмотр достопримечательностей. Подписчики похвалили девушку и стали советовать ей интересные месте в Белграде.

Напомним, чемпионат мира в Белграде стартует сегодня, 24 октября. В этот день пройдет жеребьевка турнира. На ЧМ-2021 по боксу выступит обновленная сборная Казахстана во главе с новым тренером Кайратом Сатжановым. С составом сборной можно ознакомиться здесь.

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Метки:
ЧМ по боксу Сербия Россия

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