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Неожиданным исходом завершился финал с участием боксёра сборной Казахстана

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Неожиданным исходом завершился финал с участием боксёра сборной Казахстана Мухаммедсабыром Базарбайулы. Фото: КФБ©

Определился чемпион Казахстана по боксу в весовой категории до 65 килограммов, передают Vesti.kz.

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Определился чемпион Казахстана по боксу в весовой категории до 65 килограммов, передают Vesti.kz.

Им стал Абзал Серик из Шымкента, одержавший победу со счётом 5:0 над боксёром сборной Казахстана Мухаммедсабыром Базарбайулы, представлявшим Туркестанскую область.

Таким образом, Серик выиграл золотую медаль, а Базарбайулы занял второе место.

Базарбайулы - участник Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призёр чемпионата Азии 2023 года среди спортсменов до 22 лет, победитель чемпионата Азии 2019 года среди молодёжи и обладатель бронзы международного турнира 2025 года памяти Константина Короткова.


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