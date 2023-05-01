Лучшие в Европе и Азии. Казахстанцы узнали следующих соперников на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанские боксеры Айбек Оралбай и Талгат Сырымбетов узнали следующих соперников на чемпионате мира по боксу в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оралбай в весе до 92 килограммов в 1/32 финала одолел болгарина Радослава Панталеева. В 1/16 финала казахстанец встретится с итальянским боксером Азизом Аббес Мухийдином. Его соперник является серебряным призером предыдущего чемпионата мира, он также становился чемпионом Европы, чемпионом Евросоюза и дважды выигрывая Средиземноморские игры.

Напомним, что Оралбай является чемпионом Азии 2022 года и олимпийским чемпионом среди юношей 2018 года.

Сырымбетов, выступающий в весе до 60 килограммов, с победы начал выступление на чемпионате мира. В 1/32 финала ему противостоял представитель Таиланда Сакда Руамтам. Казахстанец одержал победу в этом поединке решением судей. На следующей стадии он сразится с боксером из Иордании Мохаммедом Абу-Джаджехом.

Его соперник является действующим чемпионом Азии.

Напомним, Казахстан будет бороться за медали во всех 13 весовых категориях.

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