Красотка из Казахстана выиграла молодежный ЧМ по боксу и очаровала болельщиков

Казахстанка Элина Базарова выиграла молодежный чемпионат мира в Ла-Нусии (Испания), в финале в весовой категории до 54 килограммов, победив соперницу из Германии Куцохристу Хрисоваланту, передает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменка одержала победу единогласным решением судей - 5:0 (30-26, 30-26, 30-27, 29-27, 29-27). При этом в первом раунде казахстанка дважды отправила свою соперницу в нокдаун.

После объявления результатов счастливая казахстанка обратила на себя внимание, очаровав болельщиков своей улыбкой и показав в камеру сердечко в прямом эфире.

"Эмоции переполняют. Я очень рада стать чемпионкой мира. До сих пор не верю, это была моя мечта. Спасибо маме и папе. Я посвящаю эту победу Казахстану", - отметила Базарова.

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