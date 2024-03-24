Казахстану отдали награду лучшему боксеру международного турнира

В литовском Каунасе завершился международный турнир по боксу имени Альгирдаса Шоцикаса. Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете, передают Vesti.kz.
Казахстан представляли 11 боксеров, и все они вернулись на родину с медалями. Девять человек вышли в финал, выиграв шесть золотых наград.
Первое место заняли:
57 кг: Асылжан Серикбай;
63,5 кг: Жандос Кыдыралиев;
67 кг: Елнур Суюнбай;
71 кг: Фарух Токтасынов;
75 кг: Азамат Бектас;
80 кг: Турсынбай Кулахмет.
Второе место заняли:
54 кг: Нурсултан Алтынбек;
60 кг: Алмат Абдуали;
86 кг: Абзал Куттыбеков.
Третье место заняли:
51 кг: Даниял Сабит;
92+кг: Аманат Сабыргали.
Также оргкомитет определил лучшего боксера турнира. Им стал казахстанец Фарух Токтасынов.
Отметим, что 24 марта в Баку (Азербайджан) стартует международный турнир "Великий шелковый путь", в котором примут участие боксеры из 11 стран мира. С первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться здесь.
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