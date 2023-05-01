Казахстанский боксер высказался о победе на старте ЧМ-2023

Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел первый бой на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 92 килограммов он нанес поражение Радославу Панталееву из Болгарии.

"Всем ассаламалейкум! Слава богу, провел первый бой в первый день соревнований. Все еще впереди, даст бог, есть еще более сильные соперники. Этот соперник из Болгарии, бронзовый призер чемпионата мира-2019, побеждал именитого Савона. Даст бог, в следующем бою встречусь с серебряным призером чемпионата мира из Италии, сделаю все возможное. Мы сюда не просто так приехали. С помощью Всевышнего постараюсь привезти домой золотую медаль. В первом бою, как говорили тренеры, работал на ногах, передней рукой, пару раз хорошо попал. Ну, провели три раунда, как говорили тренеры. Большое спасибо за поддержку!" - прокомментировал Оралбай.

В 1/16 финала казахстанец встретится с итальянским боксером Азизом Аббес Мухийдином. Его соперник является серебряным призером предыдущего чемпионата мира, он также становился чемпионом Европы, чемпионом Евросоюза и дважды выигрывая Средиземноморские игры.

Напомним, что Оралбай является чемпионом Азии 2022 года и олимпийским чемпионом среди юношей 2018 года.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"