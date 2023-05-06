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Казахстанский боксер одержал убедительную победу на чемпионате мира в Ташкенте

Казахстанский боксер одержал убедительную победу на чемпионате мира в Ташкенте
©Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

В рамках шестого соревновательного дня на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) казахстанец Дулат Бекбауов сразился с румыном Андреем Мустетом, передают Vesti.kz.

В третьем поединке на ринге Б серебряный призер чемпионата Азии-2022 Дулат Бекбауов на стадии 1/16 финала в весе до 67 килограммов одолел боксера из Румынии Андрея Мустета. 

Единогласным решением судьи отдали победу Бекбауову. За выход в четвертьфинал соперником Дулата будет победитель пары Акаш Сангван (Индия) - Фу Минке (Китай). 

Ранее сборная Казахстана лишилась трех боксеров на чемпионате мира в Ташкенте: досрочно завершили выступление на турнире Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Айбек Оралбай (92 кг). 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу

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