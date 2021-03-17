Казахстанский боксер жестко вырубил соперника в первом бою турнира в Турции

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай, представляющий сборную в весовой категории до 91 килограмма, успешно провел стартовый поединок на международном турнире "Босфор" в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тогамбай в третьем раунде отправил на настил ринга литовского оппонента Араса Дуденаса, который, падая, подвернул ногу и не смог продолжить поединок.
Отметим, что на турнире выступит и женская сборная Казахстана. Более подробно с составом можно ознакомиться здесь.
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