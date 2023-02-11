Казахстан завоевал третье золото на турнире по боксу в Венгрии

Казахстанский боксер Саматали Тольтаев провел финальный бой в 67-го по счету международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тольтаев выступил в весовой категории до 60 килограммов. Его соперником был Фред Дззива из Австралии. Казахстанец победил единогласным решением судей. При этом в первом раунде ему был отсчитан нокдаун.

Отметим, что ранее золото Казахстану принесли Темиртас Жусупов (48 кг) и Серик Темиржанов (57).

Также свои поединки проведут Дулат Бекбауов (67), Аятулла Такижанов (75) и Айбек Оралбай (92).

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы