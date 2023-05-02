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Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: расписание боев второго дня

Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: расписание боев второго дня
©AIBA

Появилось расписание боев казахстанских боксеров во второй соревновательный день чемпионата мира-2023, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz. 2 мая на ринг выйдут два представителя Казахстана.

Так в дневной сессии, которая начнется в 14:00 по времени Астаны, выступит Сагындык Тогамбай. В рамках 1/16 финала в весовой категории до 86 килограммов он встретится с Натаном Нланду Мбели из ДР Конго.

В вечерней сессии (начало в 19:00) выступит Санатали Тольтаев - в 1/32 финала в весовой категории до 63,5 килограмма его соперником будет Ахмад Штиви из Израиля.

Напомним, Казахстан успешно стартовал на ЧМ-2023, одержав две победы в двух боя - это Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

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