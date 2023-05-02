Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: расписание боев третьего дня

На проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира по боксу определилось расписание боев третьего дня соревнований, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, в среду, 3 мая, на ринг выйдет только один казахстанский боксер - Талгат Сырымбетов. Он выступит в 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов.
На этой стадии Сырымбетову достался непростой соперник. Он будет биться за выход в 1/8-ю с действующим чемпионом Азии из Иордании Мохамедом Абу-Джаджехом. Поединок пройдет в дневной сессии, которая стартует в 15:00, и станет четвертым в расписании на ринге Б.
Отметим, что для Сырымбетова это будет уже второй поединок на ЧМ-2023. Ранее он стартовал на турнире с победы.
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