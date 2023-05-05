Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: расписание боев шестого дня

Завтра, 6 мая на чемпионате мира по боксу в Ташкенте пройдет шестой соревновательный день, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут два боксера. Оба спортсмена выступят в дневной сессии, которая начнется в 15:00 по времени Астаны.

В третьей паре бой проведет Дулат Бекбауов, который в 1/16 финала в весовой категории до 67 килограммов будет противостоять румыну Андрею Мустету.

В заключительной десятой паре капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов в 1/16 финала в весе до 71 килограмма сразится с Аароном Принцем из Тринидада и Тобаго. Оба поединка пройдут на ринге B.

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