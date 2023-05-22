Казахстан хотел сняться с ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте. Подробности

Сборная Казахстана по боксу могла сняться с чемпионата мира в Ташкенте - некоторые подробности триумфального выступления на ЧМ-2023 корреспонденту Tengri Sport рассказал вице-президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) Азиз Кожамбетов.

Казахстанские боксеры выиграли в Узбекистане 5 медалей, но выступление в Ташкенте началось не так вдохновляюще. По словам Кожамбетова, который также является вице-президентом Азиатской конфедерации бокса, спорные судейские решения едва не довели до скандального отъезда из Ташкента.

Спорное судейство

"Новшеством этого чемпионата мира было то, что, по правилам IBA, апелляцию подать ты не можешь. Если бой заканчивается со счетом 3:2, то компьютер автоматически сам инициирует пересмотр решения. В этом случае подключаются наблюдатель и оценщик (шестой и седьмой судьи в бою. - Прим. ред.): исход боя зависит от их более опытных решений. Бывало так, что со счетом 3:2 побеждает один боец, а после пересмотра счет становится 3:4 за счет голосов наблюдателя и оценщика. Таких боев в финальной части соревнования было очень много. Если брать в общем, по протесту решение по Сакену Бибосынову даже IBA хотела пересмотреть. А началось это после Талгата Сырымбетова. Было очень много шума в социальных сетях. Все начали отмечать аккаунты Умара Кремлева. Президент IBA отреагировал, и мы написали жалобу", - объяснил вице-президент Казахстанской федерации бокса.

Отметим, что Сырымбетов стал первым боксером из Казахстана, который покинул чемпионат мира после поражения от конкурента из Иордании. После "неоднозначного" решения судей спортсмен записал эмоциональное обращение, адресованное народу Казахстана.

"В IBA искали лазейки и пытались перерешить исход боя, но не нашли решения в действующих правилах. Раньше возможно было так, что технический делегат мог инициировать пересмотр боя, но они убрали этот пункт. Сейчас Международная боксерская ассоциация полностью полагается на решения судей, наблюдателей и оценщиков. И подобное происходило не только по нашим боям", - сказал Кожамбетов.

Жалоба

Ожидалось, что действующий чемпион мира Сакен Бибосынов будет защищать свой титул, но казахстанский легковес выбыл после стартового поединка, а представители делегации написали жалобу.

"Мы смотрели по судейству... Сакен Бибосынов был одним из лидеров нашей сборной. После этой ситуации руководство КФБ на эмоциях хотело снять команду с турнира. Подумали, если такое творят с нашим лидером, то что ожидать по остальным боксерам. У нас оставалось девять спортсменов, и мы решили дать им шанс, ведь они ни в чем не виноваты. Вечером мы провели собрание в отеле, подняли ребятам дух и дали мотивацию. В итоге хочется надеяться, что это дало результат", - рассказывает функционер.

Кожамбетов считает, инициатива могла дойти до организаторов турнира: Казахстан мог сняться с ЧМ-2023, а это бы "нанесло большой репетиционный урон по IBA и оргкомитету из Узбекистана".

Пути решения проблем

И ситуация изменилась не только в отношении подопечных Мырзагали Айтжанова: "объективное судейство ощутили на себе все участники ЧМ-2023".

"IBA, как вы знаете, в настоящее время идет дорогой реформ. Они специально наняли группу Ричарда Макларена, которая расследует поединки, вызывающие подозрения. Формат их работы позволял ежедневно приглашать к себе на допросы арбитров или технических лиц, пропускать их через детектор лжи и так далее. Были случаи, когда тот или иной рефери отправлялся домой после подобного. Если брать отчет Макларена, один из членов совета директоров поделился с нами результатами: по статистке 90 процентов решений были правильными, а из оставшихся в 5 процентах судьи отдавали предпочтения местным боксерам. Остальное - ошибки, объяснимые обычным человеческим фактором. Это общая статистика. Мы в принципе довольны таким результатом и надеемся, что данная статистика будет только улучшаться и достигнет всех 100 процентов. Наша Федерация во главе с ее президентом Кенесом Ракишевым за то, чтобы всегда поднимали руку победителю и политика не вмешивалась в бокс", - добавил казахстанец.

Добавим, что группа Ричарда Макларена занимается расследованием коррупционного влияния в любительском боксе. Именно Макларен написал разгромную статью об Олимпиаде 2016 года, проходившей в Рио. После его материала многих спортсменов лишили медалей.

Итоги

Высказался вице-президент КФБ о поединке еще одного казахстанского боксера - Сагындыка Тогамбая. Полутяжеловес остался в Ташкенте без медали, а функционер назвал причины. Были разобраны и еще несколько противостояний в Ташкенте.

"Сагындык Тогамбай, по нашему мнению, не проиграл: судьи попросту неправильно отсчитали нокдаун. Во втором раунде соперник ударил нашего боксера головой и травмировал (образовалась сечка. - Прим. ред.), это видно на записи. Но рефери в ринге открыла счет. Опытный судья должен был дать предупреждение узбекскому боксеру после удара головой и снять с него очки. Но рефери не сделала предупреждения, и это сыграло свою роль – Сагындык не победил. Но по мнению специалистов, он и не проиграл. За такой близкий бой обычно дают победу хозяину ринга. Соответственно, мы за то, чтобы подобные поединки судили более опытные рефери. В финале в весовой категории до 67 килограммов Дулат Бекбауов тоже боксировал с местным. Нам очень понравилось, как выступил Дулат. На следующий день бронзовый призер Олимпиады из Узбекистана Рустам Саидов признал, что на нейтральной территории итог этого боя мог закончиться совершенно по-другому. Тем более в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Иордании казахстанец выигрывал у Асадходжи Муйдинходжаева. К слову, этого боксера я заметил еще в Сербии на чемпионате мира два года назад. Тогда ему сломали челюсть и он не смог успешно выступить, а здесь парень очень сильно прибавил и хорошо отбоксировал", - поделился функционер.

"У нас было с узбекистанцами шесть боев: по победам - 3:3. Камшыбеку Кункабаеву дали предупреждения после двух раундов, и это тоже было неправильно. Их дали за то, что он уклонялся и держал низко голову, якобы не было защитных действий. Они объяснили это тем, что предупреждения были даны за опасное движение головой. Если Камшыбек отработал весь бой, как в третьем раунде, то можно было бы надеяться на другой исход. Радует, что наш прославленный супертяж набирает свою былую форму, и надеемся, у него еще будут возможности реваншироваться. Еще? Пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Хулио Сезар Ла Крус из Кубы тоже как минимум не проиграл, по мнению мировых специалистов. Он опытный боксер, и ему, наверное, стоило работать в ринге чуть лучше и не давать возможности судьям усомниться в своей победе", - предположил он.

"Мы только сейчас понимаем, через какую "мясорубку" прошли. 16 дней с утра до поздней ночи. И нам сейчас, как и боксерам, нужно восстанавливать здоровье (улыбается). У одного из коллег перестали видеть глаза во время боя нашего боксера из-за поднявшегося давления. Но победа Санжара в первый день и три победы в последний финальный день "вылечили" нас", - признался Кожамбетов.

Счастливый финал

Золотые медали чемпионата мира по боксу в Казахстан привезли Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов), Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма) и Нурбек Оралбай (до 80 килограммов). Дулат Бекбауов стал вице-чемпионом в категории до 67 килограммов.

"В целом чемпионат прошел на очень высоком уровне. Со своей стороны, от имени КФБ и всей команды боксеров хотел бы в очередной раз выразить благодарность организаторам – Федерации бокса Узбекистана и IBA. Поздравляем узбекскую команду с общекомандным первым местом. А также выражаем благодарность нашим болельщикам, которые приехали в столицу наших соседей и поддержали нас. Для них мы специально привезли из Казахстана несколько больших сумок с шарфами и атрибутикой Казахстанской федерации бокса. Раздавали все это прямо в зале "Хумо-Арены". Атмосфера в зале, когда пели наш гимн, была просто фантастической. Это понравилось всем присутствовавшим в финале. Мне показалось, что болельщиков из Казахстана было больше, чем местных фанатов. Скажу больше: после исполнения а-капелла нашего гимна президент IBA Умар Кремлев с улыбкой спросил у меня: "Азиз, а где мы вообще находимся? В Казахстане или Узбекистане?" Не только мы, а также и гости чемпионата получили удовольствие от исполнения казахстанского гимна. Ветеранов отечественного бокса также мы не оставили без внимания. Федерация бокса Узбекистана пошла нам навстречу и организовала для них специальные места и аккредитации. Напоследок скажу, что нам всем очень понравилось в Ташкенте, нас принимал добрый и гостеприимный узбекский народ. Были случаи, когда даже таксисты не хотели брать деньги с нас за проезд. Мы с нашими соседями только в ринге соперники, а вне ринга все знают, что мы братья", - подвел итог турниру вице-президент КФБ.

Казахстанские боксеры повторили исторический успех, выиграв четыре из пяти финалов на ЧМ-2023. Столько же чемпионов у сборной Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы.

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