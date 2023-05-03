Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: расписание боев четвертого дня

Завтра, 4 мая на чемпионате мира по боксу в Ташкенте состоится четвертый соревновательный день, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана 4 мая выступят два боксера. В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по времени Астаны состоится бой Санатали Тольтаева. В 1/16 финала в весе до 63,5 килограммов Тольтаев встретится с Ришарно Колином из Маврикия. Казахстанец выступит в десятой паре на ринге B.

В вечерней сессии, которая начнется в 19:00 по столичному времени Камшыбек Кункабаев, представленный в весе свыше 92 килограммов проведет бой в 1/16 финала с российским боксером Алексеем Дроновым. Поединок пройдет на ринге A в 13-й паре.

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