Казахстан без боя выиграл еще одно золото престижного турнира по боксу в Венгрии

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов стал победителем 67-го по счету международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В решающем поединке Бекбауов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов должен был встречаться с украинцем Ярославом Михалушко. Впрочем, соперник казахстанца не вышел на бой. Бекбауов стал победителем без боя.
Отметим, что ранее золото Казахстану принесли Темиртас Жусупов (48 кг), Серик Темиржанов (57) и Саматали Тольтаев (60).
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