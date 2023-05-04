Казахский боксер сотворил сенсацию на ЧМ-2023

Этнический казах из Китая Данабиеке Байкевузи, выступающий в весовой категории свыше 92 килограммов, преподнес сенсацию на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Данабиеке победил Давида Чалояна из Армении, для которого это был первый бой на мировом первенстве.

Чалоян - серебряный призер чемпионата мира (2021), бронзовый призер чемпионата мира среди военнослужащих (2021), четырехкратный чемпион Армении (2016, 2017, 2020, 2021), многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.

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