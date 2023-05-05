Казахский боксер из Китая нокаутом выиграл бой на ЧМ-2023 в Ташкенте

Этнический казах Тохтарбек Танаткан, выступающий за сборную Китая, выиграл второй бой на чемпионате мира-2023 по боксу, проходящем в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов Танаткан в 1/16 финала встречался с Мохамедом Ассагиром из Марокко. Во втором раунде Танаткан трижды отправил своего соперника в нокдаун. Рефери был вынужден остановить бой, после чего боксер из Китая отпраздновал победу.

Напомним, что в первом поединке Танаткан одержал победу над Амбардзумом Акопяном из

Армении.

26-летний Тохтарбек Танаткан - чемпион Китая. Он выступал в составе сборной КНР на Олимпийских играх-2020 в Токио.

От сборной Казахстана в этом весе на ЧМ-2023 выступает Нурбек Оралбай.

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