Капитан сборной Казахстана по боксу добыл победу на чемпионате мира в Ташкенте

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов преодолел стадию 1/16 финала чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире проходящем в Ташкенте Шымбергенов в весовой категории до 71 киллограмма сразился с Аароном Принцем из Тринидада и Тобаго. Единогласным решением судей победу одержал казахстанец.

Ранее, удачный старт на ЧМ в Ташкенте удался Дулату Бекбауову. В весе до 67 килограммов он одолел боксера из Румынии Андрея Мустета.

Напомним, что Шымбергенов является серебряным призером Азиатских игр-2018 и чемпионом Азии-2022. Тренирует его Ермек Ертаев.

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