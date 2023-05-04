Хотевший выступать за Казахстан узбекский боксер финишировал соперника в первом раунде на ЧМ-2023

Боксер сборной Узбекистана Руслан Абдуллаев провел свой второй бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передают Vesti.kz.

На стадии 1/16 финала весовой категории до 63,5 килограммов он прошел испанца Конде Ойера Ибаррече. В первом раунде Абдуллаев дважды отправил соперника в нокдаун, после чего угол испанца выбросил в ринг полотенце.

Абдуллаев - чемпион Азии-2022. Более двух лет назад он приезжал в Казахстан и хотел выступать за национальную сборную, однако его не приняли и он уехал обратно в Узбекистан.

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