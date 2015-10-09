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Финал Казахстан - Великобритания определил чемпиона Олимпиады по боксу

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Финал Казахстан - Великобритания определил чемпиона Олимпиады по боксу Бибарыс Аширбай. Фото: Olympic.kz©

Казахстанский боксёр Бибарыс Аширбай не смог завоевать золото юношеских Олимпийских игр в Дакаре (Сенегал), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксёр Бибарыс Аширбай не смог завоевать золото юношеских Олимпийских игр в Дакаре (Сенегал), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 70 килограммов он встретился с британцем Майклом Моэном и проиграл со счётом 1:4.

Таким образом, Аширбай стал серебряным призёром.

Для Казахстана это седьмая медаль на юношеских Играх в Дакаре. Ранее золото завоевали дзюдоистка Фатима Супыгалиева (до 52 кг) и велогонщица Анель Ташбай, серебро взяла боксёрша Акнур Турсынгали (до 57 кг), а бронзы удостоились таеквондистка Любовь Юн (свыше 63 кг), триатлет Рамазан Айнегов и боксёрша Марал Толепберген (до 54 кг).

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