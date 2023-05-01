Дебютант сборной Казахстана оценил свой старт на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Дебютант сборной Казахстана Талгат Сырымбетов прокомментировал свой старт на чемпионате мира по боксу в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он выступает в весовой категории до 60 килограммов.

"Бой прошел хорошо, как планировали. Первый бой, выполнил установку наставников. Слава богу, все прошло, как и хотели", - сказал Сырымбетов после поединка.

В 1/32 финала ему противостоял представитель Таиланда Сакда Руамтам. Казахстанец одержал победу в этом поединке решением судей. На следующей стадии он сразится с боксером из Иордании Мохаммедом Абу-Джаджехом.

Его соперник является действующим чемпионом Азии.

Напомним, Казахстан будет бороться за медали во всех 13 весовых категориях.

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