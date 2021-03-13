Четыре боксера сборной Казахстана вышли в финал турнира в Германии

Четыре казахстанских боксера пробились в финал международного турнира в Кельне (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, попал в финал в связи с неявкой на полуфинальный бой Мартина Вирбана из Венгрии.

Нурбек Оралбай в полуфинале весовой категории до 81 килограмма выиграл у хозяина ринга Бена Эхиса.

Айбек Оралбай в полуфинальной схватке в весовой категории до 91 килограмма оказался сильнее Амара Риада Абдулджаббара из Германии.

Капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев, представленный в весе свыше 91 килограмма, без боя прошел в финал, поскольку его молдавский соперник Алексей Заватин на схватку не явился.

Турнир продлится до 14 марта.

Напомним, что ранее основной состав сборной выступил на турнире в Испании, где завоевал одну золотую медаль. На те соревнования должен был поехать Кункабаев, но он не успевал восстановиться после боя в профи и отправился только в Германию.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне