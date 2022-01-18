Чемпиона по боксу приговорили к смертной казни

В Иране к смертной казни приговорили местного боксера Мохаммада Джавада Вафаи-Сани. Причина - участие в протестах 2019 года. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Бабак Пакния, пишет vRINGe.com.

Смертный приговор вынесен чуть более чем через год после казни национального чемпиона по борьбе. В сентябре 2020 года 27-летнего Навида Афкари повесили. До казни он жаловался, что его под пытками заставили признаться в участии в протестах против властей и убийстве силовика.

Базирующаяся в Норвегии неправительственная организация по правам человека Ирана (IHR) заявила, что 26-летнего боксера приговорили по обвинению "в поджоге и разрушении правительственных зданий". Он был задержан в феврале 2020 года

Вафаеи-Сани называют чемпионом страны по боксу среди юниоров или чемпионом города Мешхед на востоке стране: там он в настоящее время и находится под стражей.

В соцсетях люди призывают спасти ему жизнь, хэштег #SaveMohammadJavad популярен в Twitter. Как отмечает AFP, в Иране ежегодно казнят больше людей, чем в любой другой стране, кроме Китая.

В 2020 году 22-летнего проспекта из Сальвадора застрелили в ходе бандитских разборок. А годом ранее застрелили генсека Федерации бокса Афганистана.