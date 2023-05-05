Чемпион мира из Казахстана прокомментировал победный бой на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай прокомментировал свой успешный старт на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В 1/16 финала в весе до 80 килограммов он одолел Мурада Аллахвердиева из Азербайджана.

"Ассаламалейкум, Казахстан! Слава богу, сегодня одержал победу в первом бою. Соперник из Азербайджана, участник Олимпиады в Токио. Хороший, сильный соперник. Благодаря тактике тренеров добыли победу. Теперь в дальнейших боях также будем стараться одерживать победы, постараемся вернуться с честью. Поддержите нас! Спасибо", - заявил боксер.

В 1/8 финала Оралбай, являющийся чемпионом мира среди молодежи, проведет бой с соперником Кааном Айкутсуном. Бой пройдет 9 мая.

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