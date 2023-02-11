Чемпион Азии по боксу из Казахстана стал победителем турнира в Венгрии

Казахстанец Айбек Оралбай стал победителем стал победителем международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном поединке в весе до 92 килограммов казахстанец должен был сразиться с Патриком Брауном из Англии. Соперник Оралбая не вышел на бой.

Напомним, что Оралбай является чемпионом Азии 2022 года и олимпийским чемпионом среди юношей 2018 года.

Отметим, что ранее золото Казахстану принесли Темиртас Жусупов (48 кг), Серик Темиржанов (57), Саматали Тольтаев (60), Дулат Бекбауов (67) и Аятулла Такижанов (75).

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