В Ташкенте состоялась жеребьёвка финального этапа Кубка мира по боксу, который пройдёт с 28 ноября по 3 декабря, передают Vesti.kz.

Определились первые соперники боксёров сборной Казахстана в мужской и женской сетках турнира.

Мужчины

• До 50 кг (1/4 финала): Даниял Сабит - Шодиержон Меликузиев (Узбекистан);

• До 70 кг (1/4 финала): Фарух Токтасынов - Ихтиер Нишинов (Кыргызстан);

• До 75 кг (1/4 финала): Аман Конысбеков - Сергей Сергеев (Россия);

• До 80 кг (1/4 финала): Онер Сейилхан - Алмаз Орозбеков (Кыргызстан);

• До 85 кг (1/2 финала): Султанбек Айбарулы встретится с победителем поединка Идар Занилов (Россия) - Норбек Абдуллаев (Узбекистан);

• До 90 кг (1/2 финала): Даулет Тулемисов - Харш Чаудхари (Индия).

Женщины

• До 57 кг (1/4 финала): Карина Ибрагимова - У Ши И (Китайский Тайбэй);

• До 70 кг (1/4 финала): Бакыт Сейдиш - Ян Лю (Китай);

• До 75 кг (1/4 финала): Шугыла Налибай - Елена Гапешина (Россия);

• До 80 кг (1/4 финала): Валерия Аксенова - Найна (Индия);

• Свыше 80 кг (1/2 финала): Дина Исламбекова - Альфия Патан (Индия).

Отметим, что в турнире примут участие 142 боксёра из 31 страны. Спортсмены получили приглашения от международной организации World Boxing.

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