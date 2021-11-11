AIBA приняла решение по чемпионату мира по боксу среди женщин

Чемпионат мира по боксу среди женщин перенесен на март 2022 года, сообщается на сайте Международной ассоциации бокса (AIBA).

Он должен был пройти с 6 по 19 декабря 2021 года в Стамбуле, но был отложен до марта, поскольку многие национальные федерации столкнулись со сложными ситуациями и ограничениями в своих странах из-за коронавируса.



"Мы знаем, что некоторые команды уже начали подготовку к этому турниру и будут расстроены. Однако безопасность и благополучие спортсменов, официальных лиц и других заинтересованных сторон являются приоритетом, поэтому мы не можем пойти на риск и проводить турнир", - заявил глава AIBA Умар Кремлев.