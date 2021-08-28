АИБА объявила о погашении долгов на 20 миллионов долларов

Президент Международной федерации бокса (АИБА) Умар Кремлев сообщил, что организация погасила все долги, наличие которых являлось одной из причин отстранения Международным олимпийским комитетом. Общая сумма оценивалась в 20 миллионов долларов.

"У АИБА сегодня нет долгов, мы их погасили за счет маркетинга. Благодаря нашим спонсорам погашены все долги. При этом мы продолжаем активную работу по приглашению спонсоров. У нас идет работа по налаживанию отношений с МОК. Мы проводим необходимые реформы, следуем всем рекомендациям. С учетом нашей работы (по восстановлению), привлечения независимых экспертов, уверен, что к AИБА не будет никаких вопросов. Уверен, что у АИБА великолепное будущее, потому что организацией управляют именно боксеры", - цитирует Кремлева РИА Новости.

Ранее Кремлев пообещал привлечь 50 миллионов долларов в течение следующих двух лет на восстановление АИБА.

Федерация также инициировала независимое расследование возможных фактов коррупции и организации договорных боев в ходе проведения боксерского турнира на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда участником скандала стал и боксер сборной Казахстана Василий Левит, которого засудили в финальном бою против россиянина Евгения Тищенко.

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