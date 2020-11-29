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Бекзад Нурдаулетов впервые стал чемпионом Казахстана по боксу

Он дрался против другого чемпиона мира.

Бекзад Нурдаулетов впервые стал чемпионом Казахстана по боксу
Бекзад Нурдаулетов. Фото: с сайта olympic.kz
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Бекзад Нурдаулетов впервые стал чемпионом Казахстана по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале до 81 килограмма на ринге сошлись два чемпиона мира - 22-летний Нурдаулетов, завоевавший звание лучшего боксера в элитном взрослом дивизионе на чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019 году, и Нурбек Оралбай, который становился чемпионом мира среди молодежи в 2018 году.

В итоге после трех раундов победу одержал Бекзад.

"Считаю, что финал был очень конкурентным. Я встретился с Нурбеком Оралбаем в третий раз и выиграл все три боя. Однако нельзя забывать, что Нурбек - очень талантливый спортсмен. Несмотря на свой юный возраст, он был хорошим соперником, показал свое мастерство. В целом, молодежь в этом году на ЧРК показала высокий уровень. Я был рад видеть, что у нас есть сильные последователи. Чемпионат Казахстана, несмотря на эпидемию, был организован на очень высоком уровне. Были соблюдены все санитарные требования. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов и тренеров", - сказал Бекзад после боя.

Брозовые медали завоевали Бекболат Абдикерим (Туркестанская область) и Бауржан Байгоншеков (Павлодарская область).

 

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Метки:
Нурдаулетов Бекзад Шымкент

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