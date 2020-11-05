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Максимально безопасный и усеченный. Чемпионат Казахстана по боксу пройдет в измененном формате

Принимать турнир будет Шымкент.

Максимально безопасный и усеченный. Чемпионат Казахстана по боксу пройдет в измененном формате
Фото: milsport.one
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Чемпионат Казахстана по боксу в Шымкенте пройдет в измененном формате. Об этом на специальной пресс-конференции в Алматы сообщил президент Федерации Кенес Ракишев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На фоне пандемии организовать республиканский турнир долгое время не представлялось возможным. Ведь акцент был сделан на безопасности не только спортсменов, но и всех, кто принимает участие в подобных событиях.

Не позволяли провести важные соревнования и карантинные условия, которые буквально сковывали команды и организаторов. Тем не менее, спустя больше, чем полгода, удалось добиться возможности провести чемпионат страны.

По словам Кенеса Ракишева, для его организации пришлось пойти на изменение традиционного формата. Более того, впервые в истории мужские и женские состоятся в рамках одного ЧРК.

"Не так давно мы официально объявили о проведении чемпионата Казахстана, назвали даты. Его в конце ноября примет Шымкент. Помимо стандартных для такого рода соревнований задач у нас будет посмотреть возможности резерва, состояние спортсменов, так как они уже достаточно давно не выступали на ринге. Мы объединили и мужские, и женские соревнования, что стало первым подобным опытом в истории ЧРК.

Мы поменяли весь формат. Впервые, и это очевидно, на трибунах не будут присутствовать зрители. Традиционное проведение поединков, формат будут носить усеченный статус. И, конечно же, будут применены строжайшие меры безопасности.

Сдаче ПЦР-тестов будут подвергнуты все, кто задействован в организации: от менеджеров до судей. Наш приоритет - это сохранение здоровья участников предстоящего события.

На самом деле очень много организационных моментов, которые нам предстоит выполнить. Мы постараемся провести турнир максимально безопасно. Акценты мы расставили правильно, все знают свою работу.

Прежде всего тренеры увидят плод своей работы, которая до этого велась практически вслепую. Безусловно, некоторые лидеры сборной не вызывают сомнений, однако мы должны увидеть уровень ближайшего резерва",- озвучил Ракишев.

Республиканский турнир в Шымкенте пройдет с 23 по 29 ноября. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.

По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований обязаны будут представить результаты теста на вирус COVID-19. Спортсменам и тренерам также настоятельно рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом "гостиница - дворец спорта".

 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Казахстан Шымкент

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