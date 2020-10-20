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Бои в профи ради Олимпиады. Лучшее решение тренерского штаба сборной РК по боксу

Три лидера команды прибегли к альтернативе.

Бои в профи ради Олимпиады. Лучшее решение тренерского штаба сборной РК по боксу
Бекзад Нурдаулетов. Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Любительский бокс в Казахстане переживает устрашающий штиль, который прежде всего опасен своей продолжительностью и той тишиной, которая нависла над сборной. Мы сейчас находимся на обратной стороне луны, в то время, как "остальные" бьются и полноценно готовятся к Играм.

В подобных условиях, от которых веет безысходностью, тренерский штаб решился на отличный ход, который поможет спасти олимпийский цикл. Подробности - в материале Vesti.kz.

Обсуждаемое спасение заключается в проведении поединков на профи-ринге. И если скорый и неожиданный уход из любителей в профи некоторых ключевых фигур сборной воспринимался как-то двояко, то совмещение лидеров двух видов бокса вызывает только одобрение.

Да, бесспорно, во время непрерывного олимпийского цикла, когда график перегружен, когда сборы идут один за другим, а во время транзитного периода представителям сборной приходится еще и выступать, то шаг в сторону профи-ринга выглядел бы довольно неуклюже.

Изнашивать организм, перестраивать стиль, отвлекаться на всякие мероприятия, связанные с организацией вечера бокса, отдаляли ли бы фаворитов от олимпийского пьедестала. Там, где необходимо полностью абстрагироваться ради мечты всей жизни, приходилось бы делить пространство и возможности с этими реалиями профи-бокса.



Плюс не стоит забывать, что в профи риски получить травму намного выше. Причем такие, которые способны надолго выбить бойца из ритма и спортивной обоймы. Также свое коварное дело сделает и весогонка. Это вообще изнурительный процесс, и частые "сбросы" килограммов навредят любому бойцу.

Сейчас же ситуация диаметрально противоположная. Из всех активностей сборная Казахстана провела только два УТС в Алматинской области.

Во время второго из них удалось поспарринговать между собой, не пытаясь даже подобрать "оппонента" под свои возможности и габариты - пришлось использовать только тех, кого было возможно привезти по строгим правилам течения пандемии в стране.



Вот, собственно, и весь олимпийский антураж сборной, которая, традиционно является фаворитом в борьбе за золотые награды. По словам главного тренера Галымбека Кенжебаева, команда собиралась выехать на некоторые турниры в Европе (они проходят уже длительное время), но запрет на выезд не позволил провести необходимую как воздух соревновательную практику.

Также отклонены были предложения от других ведущих сборных по проведению совместных тренировок. Так, свои запросы направляли Турция, Украина, Россия. 

Как мы говорили выше, спарринги - не выход из ситуации. Об этом говорит сам Кенжебаев:

"Спарринги, которые прошли, сильных корректировок не вызвали. Всех мы знаем, каждый выступил в меру своих сил. Нужны, конечно, старты. Мы в ожидании".



Все перекрыто, никуда нельзя. А впереди Токио, и с боксерами будут вновь связывать медальные надежды. Правда пока наши добытчики простаивают, теряют кондиции, и уже многим уступают по базе, по сыгранности, по форме. Узбекистан, например, проводит свои турниры. Не так давно прошел состоялся старт в Андижане.

И четыре года напряженной подготовки находятся сейчас около мусорного ведра. В любой момент можно "пакет" выбросить и забыть. Так что решение выставлять любителей на бои в профи-боксе - настоящее спасение. Здесь и умная подготовка, то есть движение ради чего-то, а не просто так, бесцельно. 

Здесь и соревновательный опыт, который позволит не только ощутить выброс адреналина, но и заставить себя спустя столько времени подумать, вспомнить удары, приемы различные. Главное не переусердствовать с соперниками. Иначе может вся затея сказаться очень плачевно.



А так, пожалуйста, выступай, сохраняй потенциал. И здорово, что тренеры понимают все, видят. И одни из основных лидеров уже пробуют новую альтернативную активность. 

Свой дебют провел капитан сборной Камшыбек Кункабаев. А в конце октября на ринг выйдут чемпион мира Бекзад Нурдаулетов и Абылайхан Жусупов. К слову, каждый из них является главным в своей весовой категории, плюс весной этого года стали обладателями олимпийских лицензий.

Наверняка будут еще те, кто попробуется в профи, потому что пока ни о каких международных турнирах и соревнованиях локального характера речи не идет.



Фото: Данияр Майлыбаев©

 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Нурдаулетов Бекзад Жусупов Абылайхан Кункабаев Камшыбек

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