19-летний обидчик казахстанца на ЧМ-2021 установил уникальное достижение в мировом боксе

Украинскому боксеру Юрию Захарееву покорилось уникальное достижение, сообщает XSPORT.

Отмечается, что 19-летний украинец стал первым боксером в истории, который за один год сумел завоевать золото молодежного чемпионата мира и взрослого чемпионата мира.

В финале взрослого ЧМ-2021 в Белграде украинец уверенно победил представителя России Вадима Мусаева (5:0). Также он признался, что самый сложный поединок на турнире провел против казахстанского боксера Асланбека Шымбергенова.

Он победил Шымбергенова (3:2) на стадии 1/4 финала весовой категории до 71 килограмма.

В Сербии Захареев также прошел сомалийца Махмуда Саида (5:0), британца Мохаммеда Акбара (5:0), испанца Юба Сиссоко (5:0) и азербайджанца Сархана Алиева (5:0).