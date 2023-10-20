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Второй открытый турнир по бильярду 1XBET CUP. Итоги

Второй открытый турнир по бильярду 1XBET CUP. Итоги
©1XBET

Федерация Бильярдного спорта Казахстана и компания 1XBET провели, ставший уже вторым по счету, открытый турнир по бильярду. Гостеприимный развлекательный центр "Bastau" вновь открыл свои двери для бильярдистов со всего Казахстана и стран ближнего зарубежья. Главные спортсмены смогли разделить не только призовой фонд в размере 5 000 000 тенге, но и море эмоций, которые подарил главный спонсор турнира.

4 игровых дня 176 человек из Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и других стран мерились силами в 4 категориях: "любитель", "любитель+", "профи" и "профи+". С 14.10 по 17.10 можно было видеть, как сильнейшие бильярдисты бьются за звание лучшего спортсмена турнира.

Конечные итоги турнира 1XBET CUP таковы:

I место - Косжанов Фархад (Казахстан) 2 миллиона тенге;

II место - Лепшаков Дастан (Кыргызстан) 1 миллион тенге;

III место - Мударисов Эмиль (Казахстан) 500 тысяч тенге.

"Мы рады предоставить возможность лучшим из лучших, а также энтузиастам, показать свои навыки в Московской пирамиде", - говорит представитель компании 1XBET и организатор турнира. - "Проведя первый турнир, мы уже понимали, что спрос на крупные мероприятия имеется среди любителей бильярда, но то, что мы получили во время второго 1XBET CUP - это прекрасно. 176 участников из Казахстана и зарубежья. Официально крупнейший турнир последних лет. Радует, что привлекательность нашего соревнования заинтересовала и спортивные каналы".

Трансляции бильярда впервые были показаны на ТВ, в эфире телеканала insport.tv. Записи игр можно было посмотреть не только на канале insport, но и на YouTube-канале @1XBETKZ. В данный момент доступны все записи показываемых матчей. Если Вы хотите посмотреть как прошло данное соревнование, то сделать это можно перейдя на канал спонсора спортивных эмоций компании 1XBET.

Напомним, что это уже второй турнир, который проводят ФБС РК и 1XBET. В рамках мероприятия участники и зрители были задействованы в розыгрыше ценных призов, таких как iPhone 15 Pro Max, iPad и Sony Playstation 5.

Чтобы быть в курсе всех акций, розыгрышей и интересных предложений компании, подписывайтесь на Instagram и Telegram аккаунты 1XBET.

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