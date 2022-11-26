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Возможность вернуть деньги за ставки на ЧМ-2022 у букмекера

Возможность вернуть деньги за ставки на ЧМ-2022 у букмекера
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Групповой этап чемпиона мира по футболу в самом разгаре! Спонсор спортивных эмоций предлагает поддержать своего фаворита, не рискуя в случае его проигрыша!

Предлагаем вашему вниманию матчи на ближайшие дни, которые участвуют в акции "СТАВКА БЕЗ РИСКА".

Франция - Дания, 26 ноября

За последние годы французы и датчане целых три раза встречались друг с другом в официальных турнирах. На Чемпионате Мира в 2018 году они также оказались в одной группе, но тогда играли в третьем туре. Франция к тому моменту уже вышла в плей-офф, а Дании для гарантированного выхода нужна была ничья, которая и случилась. Тот матч стал единственным на ЧМ в России, который закончился со счетом 0:0. А в нынешнем году команды оказались в одной группе Лиги наций. Франция этот турнир провалила, кое-как заняв третье, предпоследнее место, и в том числе дважды проиграла Дании - 1:2 и 0:2. Кажется, сейчас подходящий момент для реванша.

Аналитики компании 1XBET считают явными фаворитами действующих чемпионов. За победу Франции коэффициент составляет 2.35. Успех Дании оценен в 5.6. Ничья в 2.1.

Испания – Германия, 28 ноября

Испанцы показали отличный старт! Они обыграли сборную Коста-Рики со счетом 7:0. Это самая крупная победа «красной фурии» в истории чемпионатов мира.  В этом году Испания выиграла свою группу в Лиге наций, оказавшись выше Португалии, Швейцарии и Чехии. А что касается немцев, они в первом же матче чемпионата мира сенсационно уступили Японии со счетом 1:2. В своей группе в Лиге наций Германия заняла третье место, уступив Италии и Венгрии, набрав лишь семь очков. Обе сборные имеют почти равные шансы, кто окажется лучшим, узнаем совсем скоро!

Главный спонсор спортивных эмоций предлагает коэффициент 2.35 за Испанию, 2.982 за Германию. Ничья оценивается в 3.6

Камерун – Бразилия, 3 декабря

В этой встрече учтем несколько факторов, которые могут повлиять на исход встречи. Сборные ранее встречались пять раз. Бразильцы выиграли 4 раза. На Чемпионате Мира в 2014 году команды завершили встречу со счетом 4:1 в пользу Бразилии. Камеруну будет сложно выстоять перед одним из фаворитов мирового рейтинга ФИФА, а для их соперников это, пожалуй, очень удобный матч. 

Итак, по мнению аналитиков, Камерун имеет шанс выиграть соперников

с коэффициентом 16, Бразилия 1.195. Ничья оценивается в 7.3.

Чтобы участвовать в акции необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одиночную ставку на П1, Х, П2 по линии или life. Участвуют только ставки, сделанные на основное время матчей, которые размещены на странице акции.

Если участник сделает несколько беспроигрышных ставок на одно акционное событие, то только первое из них будет считаться как "СТАВКА БЕЗ РИСКА". То есть, если первая ставка проиграет, вы получите сумму возврата в виде промокода, равной сумме проигранной ставки, но не более 5000 тенге. В случае если первая ставка на акционное событие выиграет, бонус не будет начислен.

Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций!

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