В Актобе и Актау продолжается большой праздник футбола

Одновременно в двух западных городах Казахстана - Актобе и Актау - проходит большое футбольное мероприятие 1Х World Cup Fan Festival, посвященное заключительным матчам Чемпионата мира в Катаре.

Организаторы приготовили для всех любителей футбола самую настоящую фан-зону и парк спортивных развлечений. Но самое главное, что посетители могут бесплатно наблюдать за баталиями мундиаля на большом экране, а также послушать выступления популярных казахстанских артистов!

13 декабря в ТРК Aqtobe Mall выступил Qarakesek, а в Актау на "Мангыстау-Арене" свои хиты исполнил HIRO.

Помимо хедлайнеров, гости могли послушать лучшие шутки от казахстанских StandUp-артистов, вкусно поесть, поучаствовать в различных развлечениях, сделать снимки в красочных фотозонах и просто весело провести время с друзьями в ожидании матчей.

Оба города уже посмотрели полуфинальные баталии: Аргентина - Хорватия и Франция - Марокко.

Теперь же гостей 1Х World Cup Fan Festival в Актау и Актобе ждет показ игры за третье место и, конечно же, финала, где сразятся команды Лионеля Месси и Килиана Мбаппе!

Напомним, что для всех желающих вход бесплатный! Зовите друзей и близких и окунитесь в спортивный мир вместе с главным спонсором футбольных эмоций – компанией 1XBET!

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