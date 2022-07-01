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"Уимблдон-2022": Как проходит третий турнир "Большого шлема"?

"Уимблдон-2022": Как проходит третий турнир "Большого шлема"?
©1XBET

Прошла первая неделя открытого чемпионата Англии по теннису, а уже есть серьезные потери. Если первая ракетка мира - Даниил Медведев и третья - Александр Зверев изначально не приняли в нем участие, то одному из фаворитов - Маттео Берреттини пришлось покинуть корт из-за положительного результата на Covid-19.

Турнир в этом году открыл безусловный фаворит "Уимблдона" - Новак Джокович. Он сыграл с 24-летним Квон Сон У из Южной Кореи и выиграл у него со счетом 3:1. Во втором раунде серб уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (3:0).

"Я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Я начал очень хорошо, уверенно действовал на задней линии. Вынуждал соперника работать над каждым очком, гонял его по корту", - поделился Ноле по окончании второго круга.

"Уимблдон" - отличный шанс для первого фаворита сезона. Он может завоевать свой первый ТБШ в сезоне и приблизиться к Надалю по общему количеству побед на мэйджорах (у Рафы - 22, у Новака - 20). На счету у Новака сейчас шесть побед на "Уимблдоне", включая прошлогодний успех, где в финале он обыграл Маттео Берреттини со счетом 3-1.

Впереди матч с его земляком - Миомиром Кецмановичем. Компания 1XBET верит в победу Новака с коэффициентом 1.02, а на соперника аналитики предлагают 21.

Что касается следующего фаворита - Карлоса Алькараса, в матче второго раунда испанец обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счетом 3:0. Встреча продлилась 2 часа и 8 минут. Следующим соперником Карлоса станет немец Оскар Отте.

Компания 1XBET оценивает шансы Алькараса на 1.35, а Отте - 3.48.

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на турнире. В матче первого круга Циципас в четырех сетах обыграл представителя Швейцарии Александера Ричарда со счетом 3:1. Также стоит отметить, что перед "Уимблдоном" Циципас одержал победу на турнире на Мальорке (Испания). 

Еще один претендент на звание чемпиона - Рафаэль Надаль. Он проводит сумасшедший сезон: легендарный испанец выиграл оба "Шлема" - "Австралиан Опен" и "Ролан Гаррос", а также турниры в Мельбурне и Акапулько. Напомним, что он изначально не планировал участвовать в "Уимблдоне", но врачебная магия поставила его на ноги. Теперь Надаль отважился бороться за престижнейший "Календарный Золотой шлем" - победы на всех ТБШ в году.

Однако стоит отметить, что испанца нельзя назвать универсальным теннисистом - на траве Надаль играет заметно хуже, чем на вязком грунте. Это доказывает тот факт, что он, 14-кратный чемпион "Ролан Гаррос", лишь дважды выигрывал "Уимблдон" (2008, 2010). Сможет ли он повторить свой результат через 12 лет?

Наш соотечественник - казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг "Уимблдона-2022". В матче второго раунда Бублик обыграл представителя Сербии Душана Лайовича со счетом 3:0. Следующий соперник Александра  - американец Фрэнсис Тьяфу.

Аналитики 1XBET одинаково оценивают шансы двух теннисистов и дают по 1.94 коэффициента каждому.

Бублику желаем побед и красивой игры! Надеемся, что спокойствие не покинет его в важный момент, к тому же Энди Маррей уже покинул турнир.

Что касается женского турнира, безусловной фавориткой является 21-летняя Ига Швентек. На "Ролан Гаррос" она взяла второй "Большой шлем" в карьере (в 2020-м тоже победила в Париже) и стала самой молодой многократной чемпионкой ТБШ после Марии Шараповой, которая второй выиграла в 19.

На "Уимблдоне" полька сыграла с представительницей Хорватии Яной Фетт и выиграла у нее со счетом 2:0.

Вторая ракетка мира среди женщин - эстонка Анетт Контавейт сразу же проиграла немке Юле Нимайер со счетом 2:0. Сейчас она выступает в парном турнире.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала лидером мирового женского тенниса по количеству эйсов в сезоне. За этот год первая ракетка Казахстана провела 31 матч и уже наколотила 168 эйсов!

Елена прошла во второй круг, обыграв американку Коко Вандевей (2:0).

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Метки:
Уимблдон

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