Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Букмекеры 1xbet.kz
Комментарии

Удержит ли Казахстан лидерство в Лиге наций УЕФА?

Удержит ли Казахстан лидерство в Лиге наций УЕФА?
©

22 сентября стартуют заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА, в рамках которого сборная Казахстана встретится со сборными Беларуси и Азербайджана. После четырех туров подопечные Магомеда Адиева с десятью очками идут на первом месте в третьей группе дивизиона С. Вторую строчку занимает Словакия (6), далее идут Азербайджан (4) и Беларусь (2).

В первый день пятого тура сборная Казахстана примет у себя сборную Беларуси. Игра начнется в 20:00 на «Астана-Арене». Стоит отметить, что на матч между сборными выкуплено уже более 25 тысяч билетов. Команды ранее встречались шесть раз, из которых четыре победы у Беларуси и два матча команды свели вничью.

В этом сезоне Казахстан провел беспроигрышную серию из четырех поединков и уже почти обеспечил себе дорогу в группу В. Сейчас у сборной три победы и ничья. Игра обещает быть ровной с обоюдными возможностями. В случае победы, команда выйдет во второй дивизион и получит дополнительную возможность отобраться на ЕВРО-24.

Что касается сборной Беларуси, коллектив будет бороться за выживание и право продолжить игру в группе С. Они сейчас аутсайдеры в своей группе и отстают на целых восемь очков от соперников. У коллектива два поражения и две ничьи в последних играх.

В этой встречи явными фаворитами является сборная Казахстана. Аналитики компании 1XBET верят в победу казахстанцев и предлагают коэффициент 2.25, в случае победы белорусов – 3.5, на ничью – 3.05.

А уже 25 сентября наша сборная сыграет в гостях со сборной Азербайджана. Игра пройдет на "Далга Арене" в Баку и начнется в 22:00 по астанинскому времени.

По личным встречам у Азербайджана две победы, а у Казахстана пять. Три игры команды закончили равным счетом.

Команда Джанни Де Бьязи откроет свой пятый тур с игры со сборной Словакией в Трнаве, а после продолжит с Казахстаном. Сейчас у азербайджанцев одна победа, одна ничья и два поражения. Получится ли коллективу собрать очки — узнаем совсем скоро.

Отметим, что сборная Казахстана стала настоящим открытием в текущей Лиге наций, не имея ни одного поражения в своем активе. В честь этого события главный спонсор футбольных эмоций — компания 1XBET устроит большой показ матча между Азербайджаном и Казахстаном.

25 сентября организаторы ждут всех любителей футбола в городах Шымкент, Актау и Актобе. Вы сможете не только поболеть за родную сборную, но и ярко провести вечер. В программе мероприятия: прямая трансляция матча, выступление звезд, вкуснейшая еда, напитки и активности с подарками.

Компания 1XBET обещает подарить атмосферу футбольного праздника и море эмоций! Вход свободный!

Поддержим своих вместе с главным спонсором спортивных эмоций — компанией 1XBET!

 

 

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу Беларусь Лига наций

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 20:45
1xbet.kz
Удержит ли Казахстан лидерство в Лиге наций УЕФА? Удержит ли Казахстан лидерство в Лиге наций УЕФА?
15 сентября, 21:22
1xbet.kz
Shymkent Marathon побил рекорд! Shymkent Marathon побил рекорд!
6 сентября, 21:10
1xbet.kz
Возвращение Лиги чемпионов. Букмекер назвал фаворитов первого тура Возвращение Лиги чемпионов. Букмекер назвал фаворитов первого тура
1 сентября, 17:39
1xbet.kz
Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest? Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest?
28 августа, 12:18
1xbet.kz
US Open-2022: казахстанские теннисисты готовятся покорить Нью-Йорк US Open-2022: казахстанские теннисисты готовятся покорить Нью-Йорк
26 августа, 09:43
1xbet.kz
"Ювентус" VS "Рома": открыта гонка за скудетто! "Ювентус" VS "Рома": открыта гонка за скудетто!
24 августа, 09:25
1xbet.kz
Super Bol VS "Женис": 60 скаутов со всего мира, выступление Ninety One, один из лучших международных арбитров Super Bol VS "Женис": 60 скаутов со всего мира, выступление Ninety One, один из лучших международных арбитров
19 августа, 20:52
1xbet.kz
Бой-реванш между Усиком и Джошуа: на кону три чемпионских пояса Бой-реванш между Усиком и Джошуа: на кону три чемпионских пояса
18 августа, 11:40
1xbet.kz
Итоги турнира "1х Кубок Шымкента" Итоги турнира "1х Кубок Шымкента"
17 августа, 18:13
1xbet.kz
Кто получит "Золотой мяч"? Объявлены фавориты из списка кандидатов Кто получит "Золотой мяч"? Объявлены фавориты из списка кандидатов
12 августа, 17:56
1xbet.kz
SD Family VS Starmix: футбольный матч и концерт звезд шоу-бизнеса SD Family VS Starmix: футбольный матч и концерт звезд шоу-бизнеса
9 августа, 21:30
1xbet.kz
Испанский темперамент или немецкий класс: как закончится Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Айнтрахтом" Испанский темперамент или немецкий класс: как закончится Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Айнтрахтом"
9 августа, 10:30
1xbet.kz
"1Х Кубок Шымкента": турнир по мини-футболу с участием блогеров "1Х Кубок Шымкента": турнир по мини-футболу с участием блогеров
4 августа, 16:47
1xbet.kz
1XBET стал новым партнером ФК "Пари Сен-Жермен" 1XBET стал новым партнером ФК "Пари Сен-Жермен"
4 августа, 10:00
1xbet.kz
Анонс чемпионата Англии-2022/23. Премьер-лига Анонс чемпионата Англии-2022/23. Премьер-лига
29 июля, 18:29
1xbet.kz
Суперфутбольный уик-энд в Европе Суперфутбольный уик-энд в Европе
15 июля, 14:39
1xbet.kz
Матч-реванш: SD Family - "Амкал" Матч-реванш: SD Family - "Амкал"
13 июля, 20:10
1xbet.kz
Казахстанские клубы в еврокубках Казахстанские клубы в еврокубках
13 июля, 15:06
1xbet.kz
Кубок Азии по баскетболу 2022: Казахстан во главе "рейтинга силы"  Кубок Азии по баскетболу 2022: Казахстан во главе "рейтинга силы" 
8 июля, 20:44
1xbet.kz
Первая казахстанская теннисистка в финале "Уимблдона" Первая казахстанская теннисистка в финале "Уимблдона"
1 июля, 10:32
1xbet.kz
"Уимблдон-2022": Как проходит третий турнир "Большого шлема"? "Уимблдон-2022": Как проходит третий турнир "Большого шлема"?
30 июня, 19:28
1xbet.kz
Чемпионат по волейболу среди звезд эстрады и СМИ Чемпионат по волейболу среди звезд эстрады и СМИ
21 июня, 17:40
1xbet.kz
1XBET поддерживает Федерацию настольного тенниса РК 1XBET поддерживает Федерацию настольного тенниса РК
16 июня, 14:13
1xbet.kz
SD Family: Медийная футбольная лига, первые результаты и конфликт с фаворитами турнира SD Family: Медийная футбольная лига, первые результаты и конфликт с фаворитами турнира
13 июня, 19:59
1xbet.kz
Миллион за комбо! Миллион за комбо!
9 июня, 18:49
1xbet.kz
Ремейк финала чемпионата мира и Казахстан в лидерах Лиги наций УЕФА Ремейк финала чемпионата мира и Казахстан в лидерах Лиги наций УЕФА
8 июня, 19:51
1xbet.kz
1хBеt теперь на Kaspi.kz 1хBеt теперь на Kaspi.kz
5 июня, 11:23
1xbet.kz
"Ролан Гаррос"-2022: что нас ждет в финале? "Ролан Гаррос"-2022: что нас ждет в финале?
4 июня, 11:26
1xbet.kz
Киберигры в LIVE на 1XBET! Киберигры в LIVE на 1XBET!
2 июня, 14:30
1xbet.kz
Праздник футбола от главного спонсора спортивных эмоций 1XBET Праздник футбола от главного спонсора спортивных эмоций 1XBET

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus