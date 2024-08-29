Турнир без легионеров: как поддержка 1ХВЕТ влияет на развитие Первой лиги?

В Казахстане с успехом проходят матчи Первой лиги по футболу. В нем принимают участие 16 команд из 13 регионов республики. Титульным спонсором турнира QFL является компания 1ХВЕТ.

По итогам 21 тура в соревнований лидирует кокшетауский "Окжетпес". Подопечные Андрея Ферапонтова одержали 13 побед и заработали 42 очка. При этом, шансы на золотые медали также есть у команд "Кайрат-Жастар", "Улытау", "Жетысай", "Хан-Тенгри", "Тараз", "Каспий" и "Экибастуз". Безусловно, в оставшихся 8 турах борьба за высокие места ожидается напряженной, так как только две лучшие команды по итогу турнира получат право подняться в Премьер-лигу, а две команды, занявшие последние места отправятся во Вторую лигу.

Розыгрыш 1ХВЕТ QFL Первой лиги примечателен не только высокой конкуренцией, но и отсутствием иностранных футболистов в составах команд. Впервые все матчи транслируются в эфире трех казахстанских телеканалов, а игры посетили более 106 тысяч болельщиков. Кроме того, существенно улучшена медийная часть турнира, которая влияет на рост интереса среди любителей отечественного футбола.

"Мы как спонсоры спортивных эмоций рады быть титульными партнерами турнира, который охватывает многие регионы страны. Наша главная задача - сделать казахстанский футбол интересным для болельщиков и совместно с QFL мы будем стремиться к этому. Зрелищные матчи, плотность в турнирной таблице, рост просмотров – Первая лига в этом году действительно интересная и уверен, что впереди нас ожидают настоящие захватывающие противостояния команд", - сказал заместитель директора по маркетингу 1XBET Санжар Токтасын.

Безусловно, поддержка титульного партнера оказывает значительное влияние на развитие казахстанского футбола. Соглашение о сотрудничестве рассчитано на 2024-2026 годы. Помимо Первой лиги, компания поддержала проведение нового турнира – Кубок лиги, с рекордным общим призовым фондом в размере 1 миллион долларов. Также в феврале этого года, QFL совместно с 1XBET провел первый предсезонный коммерческий турнир в Турции – Winter Cup, чемпионом которого стал ФК "Ордабасы".

Напомним, что матчи 1ХВЕТ QFL Первой лиги проходят каждую неделю по четвергам и пятницам. Игры транслируются в эфире телеканалов Q Football, Q Arena, Q League, сайтах QFootball.kz, QFL.KZ и мобильном приложении Q Football. Кроме того, обзоры матчей и вся актуальная информация доступна на сайте QFL.KZ и на страницах QFL в социальных сетях. Завершение турнира планируется 25 октября.

Фото: QFL.KZ