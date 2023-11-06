"Турнир "Beske Bes powered by 1xBet" жертвует 5 000 000 тенге семьям шахтеров в Караганде"

29 октября в Астане, во Дворце Единоборств "Жекпе Жек" должен был пройти самый крупный киберспортивный турнир "Beske Bes powered by 1xBet" по дисциплинам Dota 2 и CS 2 с крупнейшим призовым фондом в истории казахстанского киберспорта.

В связи с трагедией в шахте под Карагандой, президент объявил национальный траур. Киберспорт - это не только соревнование, но и праздник. В поддержку решения президента об объявлении национального траура и с сочувствием семьям погибших шахтеров, организаторы провели финал турнира "Beske Bes" в формате только спортивных состязаний без зрителей и развлекательных мероприятий, были отменены концерт рэпера Shiza, различные активности и конкурсы, включая розыгрыш автомобиля. Все мероприятие перенесли в онлайн формат, а средства за билеты на мероприятие были возвращены купившим их фанатам киберспорта.

Участники, организаторы и партнеры турнира "Beske Bes powered by 1XBet" не стали дожидаться официального объявления траура. Узнав о масштабах трагедии на шахте, они сразу приняли решение суммы призовых и сэкономленных средств мероприятия пожертвовать пострадавшим семьям шахтеров. По собственной инициативе такие известные киберспортсмены, как: AdreN, watson, KeeN, TA2000, Nealan, buster, W_Zayac, Bahadoto, lenagol0vach и fitch провели между собой благотворительный матч. Его онлайн-трансляцию посмотрели более 100 000 человек. Собранные от просмотров деньги также направят на помощь пострадавшим в трагедии.

Команда турнира, объединив усилия и стремление помочь всех желающих из числа игроков, организаторов и неравнодушных, собрала порядка 4 000 000. Данные денежные средства будут направлены в Красный Полумесяц Казахстана, который передаст их пострадавшим. А также победители в лице команды Gamelab произведут отдельный транш в размере 1 000 000 в фонд "Мама про".

"Развитие киберспорта в Центральной Азии - важная задача, которую мы ставим перед собой. Мы планируем и дальше проводить мероприятия, раскрывающие потенциал нашей молодежи в кибердисциплинах", - заявляют организаторы турнира Beske Bes powered by 1XBet. - "Однако сейчас наши мысли прежде всего с горняками Караганды и их семьями. Эта трагедия потрясла всю страну. Мы выражаем искренние соболезнования родным погибших шахтеров и надеемся, что наши скромные пожертвования хоть как-то поддержат их семьи. Мы благодарим всех, кто поддержал наш проект и наше стремление помочь пострадавшим - наших спонсоров, зрителей и игроков. Их содействие очень ценно”.

Посмотреть запись благотворительного матча можно по ссылке на платформе Twitch.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, отмену мероприятия со зрителями и множества развлекательных моментов, организаторы решили не закрывать историю турнира. В следующем году вновь планируется провести самый масштабный турнир в истории Казахстана. Спонсорский состав не отворачивается от проекта, а наоборот верит в турнир, выражая огромное уважение игрокам и всем, кто занимался организацией.