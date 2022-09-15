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Shymkent Marathon побил рекорд!

Shymkent Marathon побил рекорд!
©1XBET

11 сентября в солнечном Шымкенте прошло масштабное событие - Shymkent Marathon, который собрал около 5000 любителей бега и спорта. Благодаря акимату города, мероприятие впервые прошло на главных улицах мегаполиса.

Основным событием в этом году стало то, что количество участников увеличилось в 5 раз и был установлен рекорд по призовому фонду - 11 миллионов тенге. Это самая крупная сумма за всю историю марафонов по Республике Казахстан, что делает Shymkent Marathon привлекательным событием не только для казахстанцев, но и для бегунов из других стран. Число таких гостей превысило тысячи участников. Так, к примеру, первое место среди мужчин по самой длинной дистанции 42 километра занял гражданин Узбекистана - Шахрух Давлатов. Он пробежал марафон за 2 часа 25 минут.

Забеги состоялись по следующим дисциплинам: 5, 10, 21, 42 километров и скандинавская ходьба. По словам организаторов, наибольшее количество регистраций собрала дистанция в 5 километров, которую называют "народной", так как любой желающий может без особой физической подготовки пробежать ее.

"В этом году масштаб мероприятия вырос в несколько раз. Мы заинтересовали не только бегунов, но и партнеров марафона. Главным спонсором мероприятия выступила компания 1XBET, которая смогла разнообразить праздник и сделать его красочным не только для участников забега, но и для всех жителей города. Теперь, в следующем году, мы стремимся увеличить количество участников до 10 000 человек. Такая цифра уже была достигнута в Алматы, думаем, что и в Шымкенте это вполне возможно. Мы рады, что марафон стал городским праздником, и заинтересованных людей становится больше с каждым годом", - поделилась своими эмоциями Ирина Беженцева, организатор шымкентского марафона.

На протяжении всей трассы курировал автобус с волонтерами, который поддерживал участников мотивирующими кричалками и следил за состоянием каждого из них. Организаторы также позаботились и о концертной программе. На сцене выступили звезды, народ заряжали ведущие и фитнес-тренеры. 

На финише участников ждала большая группа поддержки, волонтеры с заветными медалями, легкие перекусы и вода. Некоторые из участников легко пробежали дистанцию, некоторые долго приходили в себя, а у Райгуль из города Уральска были слезы счастья на глазах. Бабушка пятерых внуков впервые участвовала в марафоне.

"Я начала бегать недавно. В прошлом году в августе я решила записаться в группу бегунов в своем городе и каждый день в 5 утра я вставала и начинала свой день с тренировок в парке. Я помню, как впервые, пробежав 200 метром, я выдохлась. Но это меня не остановило, ведь я твердо решила продолжить тренировки. С марта я записалась на фитнес и приняла участие в чемпионате Казахстана и заняла в своей возрастной категории сначала 3-е место, после, в августе, улучшив результаты, вышла на 2-е. Я очень рада, что приехала в Шымкент и приняла участие в марафоне. Этим я хочу показать пример своим детям и внукам. Спасибо организаторам за такую возможность!" - поделилась эмоциями участница.

Отметим, что Райгуль заняла второе место на марафоне. Поздравил победителей заместитель акима Шымкента Исахов Максут. Особое внимание привлек участник, который пробежал всю дистанцию с маленьким сыном в коляске.

"Мы часто гуляем с сыном по парку. Увидев объявление марафона, я решил принять участие вместе со своим ребенком. Это был бесценный опыт", - поделился отец.

Также всех вдохновила история участника с нарушением зрения, который пробежал весь путь вместе с сопровождающим: их руки были связаны вместе. В марафоне участвовала и пара, которая также не оставила себя без внимания: невеста в спортивном свадебном наряде бежала дистанцию со своим будущим супругом. По словам девушки, через два дня у них должна состояться свадьба.

Такими интересными личностями нас удивил Shymkent Marathon. Ожидаем от организаторов большие масштабы в следующем году. Отметим, что главный спонсор спортивных эмоций не первый раз выступает партнером марафонов в Казахстане. Для компании это еще одна возможность поддержать здоровый образ жизни и подарить казахстанцам незабываемые эмоции.

"Компания 1XBET открыта к предложениям о сотрудничестве в целях развития спорта в стране. Когда мы видим счастливых людей, которые стремятся к здоровому образу жизни и увлекаются спортом, мы хотим им подарить эти эмоции. Shymkent Marathon - еще один удачный проект в копилку компании. Мы благодарим организаторов за возможность быть частью этого движения!" - подытожили представители 1XBET.

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Метки:
Шымкент марафон 1xbet Букмекеры

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